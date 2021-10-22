عاجل.. الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في غارات لطيران تحالف دعم الشرعية بمحافظة الجوف.



وغرد المركز الإعلامي على "تويتر" عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتدمير آليات تابعة لها بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق الحزم بمحافظة الجوف".

هذا وأكد المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركنغ، الخميس، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن "الإدارة الأميركية ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية 100%".

وأضاف: "نشهد تصعيداً كبيراً لهجمات الحوثيين ضد المملكة.. هناك 70 ألف أميركي يعيشون في السعودية، وحياتهم في خطر بسبب صواريخ الحوثيين".