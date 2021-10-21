"بُترت قدمه".. لغم حوثي يصيب أحد العاملين في فرق نزع الألغام بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أحد العاملين في فرق نزع الألغام، اليوم الخميس، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن "(محمد سعيد حيمد"، أحد العاملين في فرق نزع الألغام، أصيب بجروح، وبترت إحدى قدميه بانفجار لغم للحوثيين، أثناء قيامه بعملية المسح في منطقة المسني بمديرية الحالي في الحديدة".

يأتي هذا بعد يومين من إصابة أحد المدنيين بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة.

يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت أعداد الضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليون لغم في عدد من المحافظات اليمنية منذ سيطرتها على العاصمة في سبتمبر 2014، وهي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.