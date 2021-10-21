شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العشبي يبحث مع مسئول باكستاني العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى جمهورية باكستان الاسلامية محمد العشبي ، مع رئيس لجنة العلاقات بالجمعية الوطنية الباكستانية مالك احسان الله تيوانا، العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين.



واستعرض العشبي، تطورات الاوضاع في بلادنا، وجرائم مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، ضد ابناء الشعب اليمني، وتحديها لارادته وإرادة المجتمع الدولي برفضها كل الدعوات والمبادرات الاممية والاقليمية لوقف نزيف الدم اليمني واحلال السلام في البلاد.

واشار الى ما تمارسه المليشيا من انتهاكات جسيمة ترقى الى مرتبة جرائم حرب، اضافة إلى ما ترتكبه من جرائم في تغيير الهوية الثقافية وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني.