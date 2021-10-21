شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة شبوة تتسلم اجهزة ومستلزمات طبية لمراكز العزل بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة، اليوم، اجهزة ومستلزمات طبية لمراكز العزل العلاجية بالمحافظة بتمول من منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي.



واشار الامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل، الى اهمية الاجهزة والمستلزمات الطبية لمراكز العزل بالمحافظة..لافتين الى حاجة المحافظة لتعزيز قدرات القطاع الصحي وبما يمكنه من مواجهة فيروس كورونا المستجد، وغيرها من الامراض الفيروسية الاخرى .