ندوة توعوية حول " جريمة المخدرات في القانون اليمني" بمدينة القطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - القطن

اقامت مؤسستي بنت الريف للتنمية والحقوق بالقطن والاستجابة للإغاثة والتنمية بالتنسيق مع مكتب الثقافة بمديرية القطن بإشراف مكتب وزارة الثقافة بوادي حضرموت والصحراء برعاية المدير العام لمديرية القطن رئيس المجلس المحلي اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بديوان السلطة المحلية ندوة توعوية حول " جريمة المخدرات في القانون اليمني".



في افتتاح الندوة التي شارك فيها الأمين العام للمجلس المحلي محمد عوض بلعجم وأعضاء الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي والكوادر الإدارية والقانونية والشخصيات الاجتماعية أشاد المدير العام عبداللطيف محمد النقيب بفكرة إقامة مثل هذه الندوات التي تسلط على مواضيع وظواهر حساسة خصوصا المخدرات، مشيرا ان هذه الظاهرة تهدد المجتمعات وخصوصا الشباب متمنيا ان لا تستفحل هذه الظاهرة، مؤكدا دعم السلطة لمكافحة كافة الظواهر السلبية والجريمة وغيرها من الظواهر التي تهدد المجتمع، لافتا إلى تفعيل جانب الضبط الأمني والجوانب التوعوي عبر ادارة الأوقاف والإرشاد من خلال الخطابة والرسائل المنبرية بالإضافة إلى تفعيل دور ادارة التربية والتعليم وتنظيم ندوات توعوية للطلاب، وكذا استهداف المجتمع وشريحة المتعاطين.

مثمنا جهود ادارة مكافحة المخدرات بحضرموت واختيار المديرية لتنفيذ هذه الندوة، مؤكدا على التكاتف بين جهات الضبط الأمني والمواطنين متمنيا الخروج من هذه الندوة بمخرجات هادفة للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضا عليها.

بدورها أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة بنت الريف للتنمية والحقوق حرص المؤسسة في الجانب التوعوي وخصوصا المرأة وكذا الاهتمام بتمكين المرأة وتدريبها والمشاركة المجتمعية والمساهمة في حل القضايا المجتمعية، لافته ان ظاهرة المخدرات تعد من الظواهر الخطيرة على الشباب والمجتمع مشيرة ان المؤسسة سبق وأن نفذت ندوة توعوية حول المخدرات للامهات بالمديرية.

بعد ذلك بدأت الندوة التي إدارها مدير مكتب الثقافة صلاح باوزير وقد اشتملت على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول حول المكافحة والمتابعة لنائب المدير العام لجهاز مكافحة المخدرات بالجمهورية مدير ادارة مكافحة المخدرات ساحل حضرموت العقيد عبدالله احمد لحمدي تطرق لظاهرة المخدرات وانتشارها في المحافظة والمخاطر التي تترتب عليها وكيفية المكافحة ومتابعة متعاطيها، مؤكدا ضرورة تكاتف وتعاون الجميع لمكافحتها.

كما تحدث الملازم اول وضاح عمر بازومح حول المحور القانوني لجريمة المخدرات في القانون اليمني، وأركان جريمة المخدرات المادية وهي. الفعل والمادة وكذا الجانب المعنوي الممثل في الترويج إضافة إلى ركن عدم المشروعية والجهات المصرح بها كشركات الأدوية لاستخدام الضروري للعلاج، وكيفية التعامل وفقا القانون مع متعاطيها والعقوبات الخاصة بالاتجار بها والترويج والتعاطي.

كما تحدث في المحور الثالث المساعد اول سالمين مبارك بن عبدات حول المحور التربوي والسلوكي معتبرا ان التربية السليمة في الأسرة والشارع والمدرسة تخلق السلوك الحسن والعكس.