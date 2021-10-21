مدير عام مديرية رخية يستقبل فريق مسح الأمن الغذائي وسبل العيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - رخية

التقى أحمد عمر بن عجيان مدير عام مديرية رخية رئيس المجلس المحلي، اليوم، بمكتبه بديوان السلطة المحلية بصنا بفريق مسح الأمن الغذائي وسبل العيش برئاسة زكي باحشوان.



وفي بداية اللقاء رحب المدير العام بفريق المسح مبدياً ارتياحه لما يقومون به من عمل إنساني وخيري نبيل.

وخلال اللقاء استمع المدير العام من رئيس الفريق إلى شرحٍ تفصيلي حول عمل الفريق ومهامه للقيام بتنفيذ مسح الأمن الغذائي وسبل العيش بمشاركة منظمة الأغذية العالمية ومنظمة اليونسيف والطفوله بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للأحصاء ووزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الزراعة.

ويهدف المسح إلى تقييم الوضع الغذائي والتغذية وملامح الأسره المعيشية وسبل العيش إضافة إلى تحديد مؤشرات الفقر وتوفير قاعدة بيانات إحصائيه تفيد المديرية

من جانبه ابدى المدير العام استعداد السلطة المحلية بالمديرية لتذليل كل الصعاب وتسهيل عمل الفريق لتحقيق اهدافه.

وفي ختام اللقاء قدم الفريق شكره لمدير عام المديرية على حفاوة الاستقبال وتجاوبه للتعاون وتقديم الدعم و الذي اعتبروه بمثابة حافزاً للفريق لإنجاح العمل.