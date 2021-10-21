العيدروس يناقش مع قائد 101 شرطة جوية سبل تعزيز الوحدات الامنية في تنفيذ مهامها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ناقش مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد الركن حسن احمد العيدروس مع قائد اللواء شرطة جوية العميد الركن سعيد لحمر سبل تعزيز الاجهزة الامنية في تنفيذ مهامها.



وبارك قائد لواء الشرطة الجوية للعميد العيدروس بتعيينه مديرا عام للامن والشرطة متمنيا التوفيق له في مهامه الوطنية ، مؤكدا استعداد الشرطة الجوية في الوقوف مع الاجهزة الامنية بتقديم كل انواع الدعم الممكن في تنفيذ مهامها في ملاحقة المطلوبين أمنيا وضبط الجناة.

بدوره أكد العميد العيدروس على اهمية تكامل الجيش في هذه المرحلة بمساندته مع الوحدات الأمنية للقيام بواجباتها في ظل الظروف الراهنه التي تمر بها البلاد لملاحقة الخارجين عن القانون ، شاكرا قيادة اللواء على زيارتها واستعدادها للوقوف مع الوحدات الأمنية والشرطوية.