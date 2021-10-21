بن حبريش يحضر تخرج 97 طالبًا وطالبة من معهد العلوم الصحية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أحتفل معهد العلوم الصحية بالمكلا اليوم الخميس بتخريج 97 طالبًا وطالبة في تخصصات فني أشعة وتخدير ومختبرات طبية.



وفي حفل التخرج نقل وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي تحايا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني للخريجين مهنئًا بتخرج هذه الكوكبة من الكوادر الصحية من حضرموت والمحافظات المجاورة , مشيدًا بالدور الذي يقوم به المعهد في اعداد وتدريب الكوادر في تخصصات صحية تلبي احتياجات المجتمع .

واشار الشيخ بن حبريش إلى أن تخرج هذه الدفعة وفي تخصصات مختلفة يعكس النجاحات التي حققها في المعهد خلال مسيرته التعليمية الطويلة والتي أستطاع أن يغطي الاحتياج من الكوادر الصحية المؤهلة.

فيما أكد عميد معهد أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور نجيب الحميقاني على الاهتمام بالتخصصات النوعية لتغذية شريان القطاع الصحي بالكوادر المدربة والمؤهلة التي يمكنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف المناطق ومنها الريفية .

بدوره أستعرض مدير عام معهد العلوم الصحية محمد عوض لرضي الخطة التطويرية المستقبلية للمعهد لافتًا إلى أنه رفد منذ تأسيسه في 1953م الخدمات الصحية بأربعة آلاف و825 كادرًا في مختلف التخصصات.

وتخلل الحفل الذي حضره المدير العام لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي وعدد من القيادات الصحية والهيئة التعليمية والادارية بالمعهد وأولياء وأسر الطلاب المتخرجين كلمة عن الخريجين القاها الطالب محمد محمود باكلة وفقرات فنية وانشادية وقصيدة شعرية للطالب حارث باحارثة , بالإضافة إلى تكريم الداعمين والهيئات التدريسية , الخريجين بشهادات تقديرية ودروع تذكارية