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لجنة الدراسات والبحوث بالجمعية الوطنية تختتم بالمكلا دورة تدريبية  في مهارات كتابة التقارير والتحليل السياسي

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بمدينة المكلا ، اليوم الخميس ، الدورة التدريبية المكثفة لأعضاء الجمعية الوطنية ، في مجال منهجية إعداد وكتابة الأوراق والتقارير السياسية وتحليلها ، والتي أقيمت برعاية كريمة من قبل اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

واستهدفت الدورة التي تأتي ضمن نشاط وبرنامج لجنة الدراسات والبحوث والتدريب بالجمعية الوطنية ، وأدارها ونفذها الدكتور فضل الربيعي رئيس اللجنة ، والدكتور سالم سريع ، عددا من أعضاء الجمعية في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة.

 

وتضمنت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام ، محاضرات نظرية وحلقات نقاشية عن المبادئ الأساسية للعلوم السياسية ، ومفهوم السياسات العامة ، وكيفية إعداد التقارير والأوراق السياسية وتحليلها بمنهجية علمية .

 

وفي حفل اختتام الدورة ، الذي حضره العميد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت ، والعميد علي أحمد حسين الجبواني ، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة ، جرى توزيع شهادات المشاركة على المشاركين فيها ، والبالغ عددهم نحو 40 عضوا من أعضاء الجمعية. 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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