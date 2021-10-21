رئيس عمليات المجلس الانتقالي يطلع على جاهزية اللواء الرابع صاعقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الضالع

أجرى العميد محمد صالح المسلمي رئيس عمليات المجلس الانتقالي وبرفقته العميد ناصر سالم عبدالمحسن ابو ايمن نائب رئيس عمليات الانتقالي، زيارة مفاجئة الى اللواء الرابع صاعقة في محور يافع ، وتفقدوا الجاهزية القتالية والفنية للواء الرابع صاعقة وكان باستقبالهم العميد عبدالعزيز المنصوري قائد اللواء قائد محور يافع وعدد من اركانات اللواء



حيث قاموا بزيارة لمقر قيادة اللواء وحضور العرض الصباحي للقوة المرابطة في مقر قيادة اللواء.

وكذا قاموا بعد ذلك بزيارة الى الكتائب المرابطة في معسكر العر والمواقع المتقدمة في جبهة يافع ، واشاد المسلمي ونائبه بجاهزية اللواء وحث منتسبيه على الصمود واشادوا بمستوى الجاهزية والانضباط والروح المعنوية العالية لمنتسبي اللواء وتفقدوا القاعدة الادارية للواء ومكاتب القوى البشرية والمالية والتسليح وغرفة العمليات والورشة التابعة للمحور واطلعوا على خطط وبرامج التدريب القتالي والعملياتي في محور يافع .

والقى قائد عمليات الانتقالي محاضرة في الطابور الصباحي وشرح فيها المهام القادمة والصعوبات التي امام القوات المسلحة الجنوبية في مختلف المحاور واستمع الى كلمة قائد المحور الذي شرح فيها الانجازات ومايواجهوه من صعوبات تم طرحها ومايعانيه المقاتلون في جبهة يافع وخصوصا في هذه الفتره التي حاول فيها العدو الحوثي التقدم وتم ردعه لعدة محاولات .

وفي ختام الزيارة اجتمع الوفد الزائر مع قيادات وضباط اللواء واشاد بالمستوى العالي الذي وصل اليه اللواء الرابع صاعقة ( محور يافع) .