شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم مساعدات طارئة لـ 1800أسرة نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، اليوم، مساعدات طارئة غذائية وإيوائية زالتي تستهدف 1800 اسرة نازحة تضم 11 الف نسمة، من الاسر التي نزحت مؤخرا من مديريات جنوب محافظة مأرب جراء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي التابعة لايران واستهدافها المباشر والمتكرر لمنازلهم وقراهم ومزارعهم بالصواريخ البالستية والمسيرات والمدفعية والدبابات.



واوضح مدير عام الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سيف مثنى، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للاغاثة بمأرب عبدالرحمن الصيعري، ان هذه المساعدات المقدمة عبر ائتلاف الخير للاغاثة تشمل 1800 سلة غذائية، و250 خيمة للمأوى، و250 حقيبة إيواء تتضمن ادوات طباخة مختلفة، وبهدف التخفيف من معانأة الاسر المستفيدة..مؤكدين ان المساعدات الطارئة تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات المختلفة لاشقائهم في اليمن وتخفيف معاناة النازحين، والاستجابة للنداء الانساني لمواجهة الاحتياجات الملحة للنازحين الجدد من مديريات جنوب المحافظة.