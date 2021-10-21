شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء ثوابة: المليشيا الحوثية تكبدت خسائر كبيرة على مشارف مدينة حريب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه "إن مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً، تكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة خلال المعارك الأخيرة، في مشارف مدينة حريب بمحافظة مأرب".



وأكد اللواء ثوابة، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، مواصلة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باسناد من تحالف دعم الشرعية باليمن، في معركة الوطن ضد المليشيا الباغية المدعومة من ايران، ودحرها من كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ودعا اللواء ثوابة، المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، الحفاظ على أبنائهم وعدم إرسالهم إلى الهلاك في صفوف المليشيا الحوثية، التي لا تهتم لمصير من يقتل او يجرح منهم.