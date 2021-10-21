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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظة أبين يؤكد حرص السلطة المحلية على توفير الخدمات لمديرية جيشان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
ناقش محافظ أبين اللواء ابو بكر حسين سالم، اليوم، مع مدير مديرية جيشان احمد حيت، الأوضاع التنموية والخدمية واوضاع النازحين في المديرية.
واكد المحافظ دعم السلطة المحلية للمشاريع التنموية والخدمية، وجهود الرعاية الخاصة للمديرية للتغلب على الاوضاع الصعبة التي تعيشها.
فيما استعرض مدير المديرية أوضاع الخدمات العامة والمشاريع التنموية.. مشيرا الى حاجة المديرية للمشاريع الخدمية وتطوير القطاع الصحي ورفده بالأدوية والمستلزمات الطبية.