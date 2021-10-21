محافظة أبين يؤكد حرص السلطة المحلية على توفير الخدمات لمديرية جيشان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

ناقش محافظ أبين اللواء ابو بكر حسين سالم، اليوم، مع مدير مديرية جيشان احمد حيت، الأوضاع التنموية والخدمية واوضاع النازحين في المديرية.

