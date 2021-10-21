السباعي تتفقد سير العمل في معهد أمين ناشر ومركز الشعب للتوليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقدت الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي، وفريق صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، سير الاعداد والتجهيزات لاستقبال الدارسات في برنامج تأهيل القابلات في معهد الدكتور امين ناشر للعلوم الصحية بدعم من صندوق الامم المتحدة.



واطلعت السباعي على عملية تأهيل وتجهيز سكن الطالبات والمعمل التدريبي والتهيئة لاستقبال الدارسات من مختلف المحافظات في نوفمبر المقبل ضمن مشروع تأهيل وترفيع المستوى العلمي للقابلات.

كما تفقدت السباعي، سير العمل في مركز الطوارئ التوليدية والوليدية بمديرية صيرة، وناقشت مع إدارة المركز الاحتياجات الملحة لتطوير المركز ومعالجة التحديات التي يواجهها.