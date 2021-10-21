مجلس الوزراء يصدر قرار  بشأن إستخدام العملة الوطنية

3. على جميع الوزراء والأجهزة المركزية والمحلية ومحافظ البنك المركزي والجهات ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماورد في البند 1 أعلاه والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ لمضمون القرار كلا في نطاق اختصاصه وصلاحياته القانونية.

2. يمنع استخدام العملات الأجنبية أي كانت في المعاملات الداخلية ويقتصر إستخدامها للمعاملات والالتزامات الناشئة عن بالاتفاقيات الدولية.

محمد يوسف

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