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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء يصدر قرار بشأن إستخدام العملة الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021
الخليج 365 - عدن
صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 28 لعام 2021 بشأن إستخدام العملة الوطنية.
وقضى قرار مجلس الوزراء بمنع استخدام العملات الأجنبية في المعاملات الداخلية وشدد على الزام كافة المعاملات لإستخدام العملة الوطنية .
وجاء في نص القرار:
أطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من محافظ البنك المركزي بشأن إستخدام العملة الوطنية وأقر الآتي:
1. إستخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع وشراء للسلع والخدمات وكل معاملة عقد صفقة.
2. يمنع استخدام العملات الأجنبية أي كانت في المعاملات الداخلية ويقتصر إستخدامها للمعاملات والالتزامات الناشئة عن بالاتفاقيات الدولية.
3. على جميع الوزراء والأجهزة المركزية والمحلية ومحافظ البنك المركزي والجهات ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماورد في البند 1 أعلاه والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ لمضمون القرار كلا في نطاق اختصاصه وصلاحياته القانونية.
4. على وزيري المالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي تفعيل الرقابة لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف وأسعار السلع والخدمات وموافاة مجلس الوزراء بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
5. ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.
٦. يبدأ تنفيذ القرار ٩/١٠/٢٠٢١ وينتهي بتنفيذ أحكامه.