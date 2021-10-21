الاستلام الابتدائي لمشروع ترميم المعهد المهني الصناعي بخلف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

ضمن الزيارات التفقدية والميدانية استلم المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي علي الحوثري المشروع الابتدائي لترميم المعهد المهني الصناعي بخلف من رئيس منظمة استجابة للأعمال الانسانية والإغاثية المهندس سالم باوزير .



وجاءت الزيارة للإستلام الابتدائي للمشروع و للإطلاع ميدانياً على أعمال الترميم والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب ومتابعة سير العمل ، المموّلين من الجمعية الكويتية للإغاثة بدولة الكويت الشقيقة ،و بإشراف مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وتنفيذ مؤسسة استجابة للأعمال الانسانية والإغاثية و مؤسسة باوزير للتجارة والمقاولات .

حيث شدد الحوثري بأهمية البيئة التعليمية المحيطة بالطلاب في المعاهد والتي تعمل على خلق نفسية رحبه وتعتبر تحفيزاً لهم بطريقة غير مباشرة ، شاكراً التعاون بين مكتب الوزارة ومنظمة استجابة للأعمال الإغاثية والإنسانية ، التي أبدت اهتماماً كبيراً بإبراز التعليم والتركيز على صرح التعليم الفني وتطويره وإظهاره بالشكل اللائق ، والتي جرى خلالها مناقشة اللمسات الأخيرة ما قبل التسليم الابتدائي والأعمال الإضافية بالمعهد .

حضر الزيارة مدير إدارة المشاريع بمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت المهندس ماجد خميس العكبري ومدير المعهد المهني الصناعي بخلف المهندس عارف غانم والوكيل الفني بالمعهد المهندس محمد عمر بن رقعان ومدير مكتب ايكاد للدراسات الهندسية المهندس عبدالله مقيدحان والمهندس وليد باجنيد مقاول المشروع .