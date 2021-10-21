مسؤول بشركة صافر: فرق الصيانة أكملت صيانة خط إنتاج الغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف مسؤول كبير بشركة صافر عن استكمال عملية صيانة خط إنتاج الغاز بالشركة.



وقال عبدالسلام العطير مدير وحدة العمليات والإنتاج بالشركة إن فرق الصيانة استكملت عملية الصيانة في أكبر وحدة لإنتاج الغاز بشركة صافر، وفق ما نشره على صفحته بفيسبوك مساء اليوم الأربعاء.

ولم يكشف المسؤول موعد إعادة الإنتاج فعليا، كما لم يوضح حجم الإنتاج اليومي.