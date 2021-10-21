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مسؤول بشركة صافر: فرق الصيانة أكملت صيانة خط إنتاج الغاز

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول بشركة صافر: فرق الصيانة أكملت صيانة خط إنتاج الغاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

كشف مسؤول كبير بشركة صافر عن استكمال عملية صيانة خط إنتاج الغاز بالشركة.

 

وقال عبدالسلام العطير مدير وحدة العمليات والإنتاج بالشركة إن فرق الصيانة استكملت عملية الصيانة في أكبر وحدة لإنتاج الغاز بشركة صافر، وفق ما نشره على صفحته بفيسبوك مساء اليوم الأربعاء.

 

ولم يكشف المسؤول موعد إعادة الإنتاج فعليا، كما لم يوضح حجم الإنتاج اليومي. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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