وزير النقل يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد،اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره المصري الفريق مهندس كامل عبدالهادي، جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



واستعرض اللقاء، آفاق التعاون الواعدة في مجالات النقل، ومناقشة الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الوزارتين الخاصة بقطاع النقل البري والبحري وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في هذا الجانب.

واكد وزير النقل، على عمق العلاقات المتينة بين البلدين والذي تجسد إرادة قيادتي الشعبين الشقيقين، في تنمية ودفع العلاقات اقتصادياً وتنموياً نحو مزيداً من العمل المشترك والاستفادة من خبرات الجانب المصري في تطوير وتوسيع النقل البحري والجوي..مشيداً بتوصيات الدورة الـ34 لمجلس وزراء النقل العرب وانتخاب اليمن في عضوية المكتب التنفيذي للمجلس.

وتطرق اللقاء، الى نتائج اجتماع اللجنة الفنية البحرية المشتركة المصرية اليمنية وماتضمن منها عدد من النقاط في تأهيل الكوادر اليمنية في معاهد ومراكز التدريب المصرية واعداد الدراسات الفنية لعدد من المشاريع الحيوية في القطاعات النقل .

من جانبه رحب وزير النقل المصري، بالدعوة المقدمة للشركات المصرية للإستثمار في مجالات النقل باليمن..مبدياً استعداد وزارة النقل المصرية تقديم كافة اوجه الدعم والتسهيلات لقطاعات النقل اليمنية وتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة المصرية في تطوير خدمات النقل.