تخرج 97 طالباً وطالبة من معهد العلوم الصحية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أحتفل معهد العلوم الصحية بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، بتخريج 97 طالباً وطالبة في تخصصات فني أشعة وتخدير ومختبرات طبية.



وفي حفل التخرج هنأ وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، بتخرج هذه الكوكبة من الكوادر الصحية من حضرموت والمحافظات المجاورة..مشيداً بالدور الذي يقوم به المعهد في اعداد وتدريب الكوادر في تخصصات صحية تلبي احتياجات المجتمع .

فيما أكد عميد معهد أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور نجيب الحميقاني، على الاهتمام بالتخصصات النوعية لتغذية شريان القطاع الصحي بالكوادر المدربة والمؤهلة التي يمكنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في مختلف المناطق ومنها الريفية.

وتخلل الحفل الذي حضره المدير العام لمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد صالح الجمحي وعدد من القيادات الصحية كلمة عن الخريجين وفقرات فنية وانشادية وقصيدة شعرية , بالإضافة إلى تكريم الداعمين والهيئات التدريسية , الخريجين بشهادات تقديرية ودروع تذكارية.