شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اطلاق حملة الكترونية لتعزيز دور السلطة المحلية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلقت مؤسسة انصار تنمية وحماية المجتمع، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، حملة اعلامية الكترونية لتعزيز دور السلطة المحلية، وبناء قدرات موظفيها كمرحلة اولى من برنامج تعزيز مبدأ الحكم الرشيد في المجالس المحلية .



وأوضحت رئيسة المؤسسة اقدار مختار، ان برنامج تعزيز مبدأ الحكم الرشيد في المجالس المحلية، يتضمن في مرحلته الثانية تدريبات نوعية لموظفي المجالس المحلية ليتمكنوا من أداء مهامهم وترسيخ مكانتهم في المجتمع المحلي كجهة مركزية في توفير الخدمات للسكان المحليين.