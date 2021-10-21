الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ لحج يوجه بإعداد مصفوفة المشروعات الجديدة لتنفيذها

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يوجه بإعداد مصفوفة المشروعات الجديدة لتنفيذها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، مديري المرافق الحكومية المختصة و المديريات بسرعة إعداد مصفوفةالمشروعات الخدمية الجديدة لتنفيذها من تمويلات الدعم المالي الرئاسي الإضافي المقدّم للمحافظة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، البالغ 5 مليار ريال يمني.

 

وحث المحافظ تُركي ، خلال ترؤُّسه ، اليوم ، الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي ، الجهات العمومية بتبويب المشروعات التنموية المرتقب تنفيذها ، وفقاً لقطاعاتها الاختصاصية ، و في صدارتها مشروعات إنشاء حديقة ترفيهية عامة لمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن ، و استكمال مبنى ديوان المحافظة بمدينة الحَوطَة ، و مبنى مسكن محافظ المحافظة بمدينة صَبِر بمديرية تُبَن ، و مبنى السجن المركزي للمحافظة بالمدينة ومنظومات الطاقة الشمسية ، و المياه ، و التربية و التعليم ، و الصحة العامة و السكان .

 

وثمن محافظ محافظة لحج، اهتمام فخامة الرئيس بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا