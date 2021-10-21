شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يوجه بإعداد مصفوفة المشروعات الجديدة لتنفيذها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي ، مديري المرافق الحكومية المختصة و المديريات بسرعة إعداد مصفوفةالمشروعات الخدمية الجديدة لتنفيذها من تمويلات الدعم المالي الرئاسي الإضافي المقدّم للمحافظة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، البالغ 5 مليار ريال يمني.



وحث المحافظ تُركي ، خلال ترؤُّسه ، اليوم ، الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي ، الجهات العمومية بتبويب المشروعات التنموية المرتقب تنفيذها ، وفقاً لقطاعاتها الاختصاصية ، و في صدارتها مشروعات إنشاء حديقة ترفيهية عامة لمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن ، و استكمال مبنى ديوان المحافظة بمدينة الحَوطَة ، و مبنى مسكن محافظ المحافظة بمدينة صَبِر بمديرية تُبَن ، و مبنى السجن المركزي للمحافظة بالمدينة ومنظومات الطاقة الشمسية ، و المياه ، و التربية و التعليم ، و الصحة العامة و السكان .

وثمن محافظ محافظة لحج، اهتمام فخامة الرئيس بالمحافظة وتقديم الدعم اللازم لها.