اجتماع في سيئون يناقش أوضاع الكهرباء بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش نائب وزير الكهرباء المهندس عبد الله هاجر، اليوم، مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، أوضاع كهرباء وادي حضرموت.



وجرى في الاجتماع الذي عقد بمدينة سيئون بحضور وكيل وزارة الكهرباء المهندس عبد الحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد القادر باصلعة ومدير عام الكهرباء بالوادي المهندس عبد القادر الجنيد ومدير دائرة التخطيط رئيس اللجنة المشرفة على المنحة السعودية المهندس رامي الشيباني، التطرق الى إيجاد المعالجات المناسبة لتغطية إحتياجات كهرباء منطقة وادي حضرموت من العمالة المؤهلة في مختلف التخصصات من اجل تخفيف العبء على عدد من العاملين الذين يتحملون مهام مضاعفة نتيجة لمحدودية العمالة الحالية بالمنطقة .

كما تم التطرق، الى جملة أخرى من القضايا المتعلقة بالجهود المبذولة لتعزيز الطاقة التوليدية وخاصة تقليل نسبة الفاقد في خطوط شبكة التوليد بين المناطق التي يصلها التيار على امتداد وادي حضرموت.

وأشار وكيل محافظة حضرموت، الى جهود السلطة المحلية لمساندة المسئولين في كهرباء الوادي للتغلب على المشكلات التي تواجه محطات التوليد في والوادي من أجل توفير التيار الكهربائي لكافة المواقع السكنية وفق الإمكانيات المتاحة.