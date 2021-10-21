شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث التعاون الثنائي بين وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ووكالة الانباء البلغارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائم باعمال السفارة اليمنية في صوفيا احمد محمد شمر، اليوم، مع مدير عام وكالة الانباء البلغارية (بي تي أي) التعاون الثنائي في المجال الاعلامي.



واكد شمر، على اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ووكالة الانباء البلغارية (بي تي أي) والمؤسسات الإعلامية البلغارية، وتعزيز التبادل الاخباري بين الوكالتين من اجل الاسهام في دعم أواصر تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وكذا الاستفادة من الخبرات البلغارية في المجال التأهيلي والتدريبي.