شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يطمئن على صحة العميد احمد بحيبح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، العميد في الجيش الوطني أحمد محمد علي بحيبح للإطمئنان على صحته بعد إصابته في جبهة مراد بمحافظة مأرب.



واشاد الدكتور بن دغر، بالمواقف الوطنية للعميد بحيبح وكل ابناء مأرب الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والشرعية والدولة الاتحادية التي أجتمع عليها اليمنيون.

واشار الدكتور بن دغر، أن محافظة مأرب لقنت مليشيات الحوثي دروساً قاسية وكبدتها خسائر فادحة في الارواح والعتاد، وأن الفضل في ذلك يعود للأبطال من الجيش الوطني والمقاومة المأربية من رجال القبائل..موكداً ان النصر قادم بإذن الله.