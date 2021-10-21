مكتب مياه الريف المهرة يجري دراسات جيوفيزيائية في مناطق الصحراء لتلبية حاجتها من المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

نفذ فريق مختص من مكتب الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة المهرة برئاسة مدير عام المكتب ، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المديريات ضمن خطته للعام الجاري 2021م لوضع دراسات جيوفيزيائية بدعم من السلطة المحلية.



وأشار المدير العام للمكتب الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن، إلى أن النزول شمل عدد من المناطق الصحراوية بمديريات حات وشحن ومنعر، إضافة إلى مديرية الغيضة ، لافتا إلى أن الفريق أجرى خلال نزولاته دراسات جيوفيزيائية بجهاز الاستكشاف للمياه في تلك المناطق لتلبية حاجتها لمشاريع مياه الشرب النقية تنفيذا لتوجيهات معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، رئيس المجلس المحلي.

ونوه بن محيسن بالدعم اللامحدود الذي تقدمه السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر لقطاع مياه الريف في إطار الحرص على توفير المياه لأهالي المناطق النائية من خلال حفر الآبار وتشغيلها لتأمين وصول المياه إلى الأهالي والتجمعات السكانية بسهولة ويسر في مختلف المديريات.