شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يصد هجوم حوثي فاشل بمأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت القوات الحكومية، إن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا في مواجهات مستمرة جنوب مأرب.
وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن وحدات عسكرية مسنودة من رجال القبائل، شنت هجوماً خاطفاً على مواقع يتمركز فيها المسلحون الحوثيون جنوب، سقط على إثره وقتلى وجرحى من تلك العناصر.
وكانت القوات قد أعلنت مساء الأربعاء مقتل وجرح عناصر حوثية في كمين نصبته أثناء محاولتها التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية بجبهة الكسارة.
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