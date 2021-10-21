شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. فكان رد أقارب الجاني بهذه الطريقة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر ” مقطع فيديو يوثق لحظات مؤثرة لإعلان مواطن سعودي العفو عن قاتل ابنه، ورد فعل أهل الجاني.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات احتفال أقارب الجاني في منطقة عسير، بالسعودية، بعدما أعلن والد القتيل العفو عن الجاني

وذلك بمبادرة منه بالذهاب إلى منزل والدة الجاني ليعلمها أنه تنزل عن القصاص من ابنها لوجه الله تعالى، فأذهب حزنها وحزن أقارب الجاني ليتحول المجلس لاحتفال بحضور والد المجني عليه وسط دعوات له وتقديم الشكر على هذه المبادرة المؤثرة.

وعلق ناشر مقطع الفيديو بتغريدة مشيدًا بموقف والد القتيل، يحيى الشوقبي، فقال: “رفع البيضاء للأخ يحيى الشوقبي، صاحب العفو عن قاتل ابنه، لوجه الله، حيث اتجه إلى منزل أم الجاني وأعلن العفو لوجه الله فلا تحرموه الدعاء”، وحظي تعليقه بتفاعل واسع، وإشادة كبيرة بموقف صاحب العفو.

وفي فيديو متداول على منصات التواصل أكد صاحب العفو “الشوقبي” أنه حينما قرر العفو علن الجاني، لم تكن هناك ثمة توصية أو وساطة من أحد، وأنا بادر بذلك بنفسه فذهب إلى منزل والدة قاتل ابنه “أم خالد”، التي تأثر لحالها ومرضها الشديد لحزنها على ابنه الذب كانت تنتظر أن تفقده إلى الأبد بالقصاص، فرد إليه الروح من جديد بإعلامها أنه قرر العفو عن ابنها.

وأكد “الشوقبي” على أن ما فعله هو “لوجه الله”، ولم يكن أحد يعلم، وقال: “ما أحد جاني، وكله من تلقاء نفسي، الدافع إيماني فقط بفضل الله، والله ثبتني على هذا الشيء”.

وتم العفو بذهابه إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية، وقال: “تنازلنا عند الشيخ، ثم جاء إخواني” وعلموا بأمر عفوي عن الجاني.