شكرا لبحثكم عن خبر شبوة.. انطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، بانطلاق عملية عسكرية، من جانب القوات الحكومية، غربي محافظة شبوة. وقالت المصادر لـ( بوابتي) إن العملية العسكرين انطلقت عبر محوري العلم والصفراء، وسط أنباء عن تقدم للقوات الحكومية. وبحسب المصادر فإن القوات الحكومية، تمكنت من استعادة معسكر اللواء 163مشاة الذي سيطر عليه الحوثيون في الأسابيع الماضية. وتداول ناشطون على منصات التواصل، صورة لمستشار وزير الدفاع في الحكومة اليمنية اللواء الركن محمد الحبيشي وهو يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة الصفراء بمديرية بيحان غرب شبوة ويطلع على أوضاع المقاتلين.

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