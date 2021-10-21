مناقشة آلية التعامل مع فارق الصرف لمستحقات مقاولي المشاريع بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

ناقش اجتماع عقد برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم آلية التعامل مع فارق سعر الصرف لصرف مستحقات مقاولي المشاريع الخدمية بمحافظة المهرة .



وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومدير عام الشؤون المالية والادارية الاستاذ عدنان بادينار أكد نيمر على ضرورة سرعة الانجاز في سير المشاريع الخدمية، لافتاً إلى أن السلطة المحلية تعمل تقديم كافة التسهيلات الممكنة .

وتم في اللقاء وضع مجموعة من الاجراءات والمعالجات في كيفية التعامل مع فارق سعر الصرف المحلي في صرف كافة المستحقات لمقاولي المشاريع المختلفة ومجموعة من الحلول المعالجات التي تسهل عمل المقاولين في انجاز المشاريع.