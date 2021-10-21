أمين عام محلي المهرة يترأس اجتماعاً للجنة الفنية لتقييم ومتابعة سير المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم، اجتماعاً للجنة الفنية لتقييم ومتابعة سير عمل المشاريع بالمحافظة بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ومدير عام الشؤون المالية والادارية الاستاذ عدنان بادينار .



وخلال اللقاء أشار نيمر إلى ضرورة متابعة سير تنفيذ المشاريع المختلفة وتصحيح كافة الاختلالات فيها ومعالجتها ، لافتاً إلى أن السلطة المحلية تضع في أولوياتها المشاريع الخدمية الرئيسية .

وتطرق اللقاء إلى سير تنفيذ المشاريع المختلفة ووضع الاجراءات والمعالجات الممكنة للمشاريع المتعثرة منها خصوصاً فيما يتعلق بمستحقات المقاولين في ظل عدم ثبات سعر العملة المحلية .

وتم في اللقاء التأكيد على تصحيح سير المشاريع المتعثرة ومعالجة الخلل فيها وضرورة مراجعتها ، وإحالة كافة مستخلصات مشاريع المياه والكهرباء والطرق والرياضة إلى اللجنة الفنية لمراجعتها وإعادة تقييمها .

حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتقييم ومتابعة سير المشاريع بالمحافظة المهندس صالح محفوظ بارزيق وأعضاء اللجنة الفنية الأستاذ محمد صالح الهمزة والاستاذ غسان سالم عبيد والاستاذ فهمي عبدالعزيز المطري.