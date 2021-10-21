انتقالي حضرموت والغرفة التجارية يؤكدان على حق حضرموت بنصيب عادل من عائدات النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

التقى العميد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي ، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، مساء الأربعاء، الشيخ محمد عوض البسيري ، عضو الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة ، رئيس الغرفة بمديرية الشحر.



وكرس اللقاء الذي حضره المهندس صالح حسن العليي ، مدير الإدارة الاقتصادية بالهيئة التنفيذية ، وعدد من أعضاء الهيئة ، للوقوف أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية ، وماترتب عنها من تدهور معيشي للمواطنين ، جراء الغلاء الفاحش في أسعار السلع.

وتبادلت الهيئة التنفيذية مع الشيخ البسيري الأفكار والمقترحات ، التي يمكن أن تساهم في توقيف تدهور العملة ، ومساعدة مواطني المحافظة في تجاوز تيعاتها .. مستعرضين إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والخيرية في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد اللقاء على حق حضرموت بنصيب عادل من ثروتها النفطية .. مشيرا إلى أن نسبة العشرين في المائة ، التي تتحصل عليها المحافظة حاليا من عائدات تصدير نفطها ، نسبة مجحفة ، ولاتغطي إلا الجزء اليسير من احتياجاتها.

وأقر اللقاء بهذا الشأن تكثيف الضغط على حكومة المناصفة لإجبارها على زيادة حصة المحافظة ، وفقا لما جاء في مخرجات جامع حضرموت ، وتسخير هذه الزيادة ، لدعم السلع الغذائية الأساسية، وتشكيل لجنة من المشهود لهم بالنزاهة ، لتنفيذ هذا المشروع و إعادة تفعيل البطاقة التموينية.

ودعا اللقاء تجار المحافظة والميسورين من أبنائها ، إلى التكافل والتراحم ، وتعاهد الفقراء ، وتنفيذ المبادرات الخيرية ، التي من شأنها مساعدة الكثير من المواطنين على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة