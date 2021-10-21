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اجتماع استثنائي لتنفيذية انتقالي حضرموت للتحضير للاجتماع الدوري للقيادة المحلية

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمقر الهيئة  بالمكلا، اجتماعا استثنائيا ، كرسته لمناقشة التحضيرات للاجتماع الدوري للقيادة المحلية  .

 

وكرس الاجتماع الذي رأسه العميد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية ، وحضره نائبه لشؤون تنسيقية الجامعات ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، والشيخ صالح سالم العمودي ، رئيس الهيئة المساعدة بوادي وصحراء حضرموت ، لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالاجتماع الدوري العام للقيادة المحلية ، والمقرر عقده يوم السبت القادم 23/أكتوبر .. مستعرضا جدول أعماله والوثائق والتقارير التي سيناقشها ، ومن بينها التقرير السياسي ، الذي وقفت أمامه الهيئة مطولا وأثرته بالملاحظات.

 

وأكدت الهيئة على أهمية إعطاء حيز واسع من النقاش للمسائل الملحة التي تواجهها المحافظة وأبنائها ، وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي ، والحالة العسكرية والأمنية التي تمر بها حضرموت ومحافظات الجنوب كافة ، جراء تكالب الأعداء وتخادمهم واتفاقهم على الجنوب.

 

مشددة على ضرورة الاستماع لأراء ومقترحات أعضاء القيادة في تلك المسائل والخروج برؤية وتوصيات تساهم في توفير الحلول والمعالجات ، وتتصدى للمؤامرات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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