اجتماع استثنائي لتنفيذية انتقالي حضرموت للتحضير للاجتماع الدوري للقيادة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمقر الهيئة بالمكلا، اجتماعا استثنائيا ، كرسته لمناقشة التحضيرات للاجتماع الدوري للقيادة المحلية .



وكرس الاجتماع الذي رأسه العميد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية ، وحضره نائبه لشؤون تنسيقية الجامعات ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، والشيخ صالح سالم العمودي ، رئيس الهيئة المساعدة بوادي وصحراء حضرموت ، لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالاجتماع الدوري العام للقيادة المحلية ، والمقرر عقده يوم السبت القادم 23/أكتوبر .. مستعرضا جدول أعماله والوثائق والتقارير التي سيناقشها ، ومن بينها التقرير السياسي ، الذي وقفت أمامه الهيئة مطولا وأثرته بالملاحظات.

وأكدت الهيئة على أهمية إعطاء حيز واسع من النقاش للمسائل الملحة التي تواجهها المحافظة وأبنائها ، وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي ، والحالة العسكرية والأمنية التي تمر بها حضرموت ومحافظات الجنوب كافة ، جراء تكالب الأعداء وتخادمهم واتفاقهم على الجنوب.

مشددة على ضرورة الاستماع لأراء ومقترحات أعضاء القيادة في تلك المسائل والخروج برؤية وتوصيات تساهم في توفير الحلول والمعالجات ، وتتصدى للمؤامرات