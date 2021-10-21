كلشات يترأس اجتماعاً للسلطة المحلية بالغيضة وعقال الحارات لتنظيم عملية توزيع الغاز المنزلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

ترأس وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات ، اليوم، بتكليف من المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، اجتماعا لعقال الحارات وعدد من الشخصيات الاجتماعية بمديرية الغيضة بحضور مدير عام المديرية الاستاذ سالم عوض سعيدان ومدير عام مكتب النفط والمعادن المهندس سعيد المزروعي لمناقشة أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المحافطة وتنظيم عملية التوزيع.



وفي الاجتماع أكد الوكيل كلشات على ضرورة توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بكميات كافية لأهميتها في حياتهم اليومية والمعيشية، مشددا على ضرورة تنظيم التوزيع عبر مندوبي الحارات وفق الكشوفات والإجراءات المتبعة بعيدا عن العشوائية الحاصلة وضرورة تفعيل دور الرقابة وضبط المتلاعبين.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان للإشراف على عملية توزيع مادة الغاز على الحارات وتشديد الرقابة على محطات البيع بإسناد من الأجهزة الأمنية منعاً للاحتكار وضماناً لوصول المادة إلى المواطنين بسهولة ويسر.

كما أقر الاجتماع جملة ، تشكيل لجنة ميدانية لضبط التوزيع تفاديا لأية اشكاليات، إضافة إلى تشديد عملية الرقابة على المحطات من السلطة المحلية ممثلة باللجنة المكلفة والجهات الأمنية وتكييف عملية توزيع كميات الغاز حسب كشوفات مندوبي الحارات ومنع صرف أية أسطوانة لأي مطعم أو مخبز أو بوفية ما لم تكن حاصلة على رخصة مزاولة المهنة من مكتب الأشغال.

وكان الاجتماع قد وقف أمام طبيعة الأزمة في مادة الغاز ووضع الحلول والمعالجات المناسبة ، وآلية توزيعها حسب الكشوفات وتخصيص مندوبين لأصحاب المطاعم والبوفيات والمخابز وغيرها