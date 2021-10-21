بلادنا تشارك بالاجتماع الثالث للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت بلادنا ممثلة بسفيرها لدى مملكة البحرين الدكتور علي الأحمدي، بأعمال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم في البحرين.



وأقيم الاجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، ومشاركة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف ورؤساء وفود الدول، أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الزياني، أن رؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تؤمن بالشراكة مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وذلك في سياق التعاون العام بين الأشقاء في شتى المجالات خصوصا المجالات الحيوية والتي من بينها قطاع التقييس .. منوهاً بالمكاسب والمميزات التي سيتم جنيها من خلال التكاتف في مجالات التقييس المختلفة، والتي من شأنها دعم الإقتصاد الخليجي عبر التأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة للاشتراطات الفنية السليمة وإجراءات تقويم المطابقة الذكية الرامية إلى المحافظة على سلامة وصحة الإنسان وحماية البيئة، وتيسير إجراءات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وانسيابية مرور المنتجات التجارية بين دول المجلس، وذلك تماشياً مع الأنظمة والقوانين المعمول بها دولياً.

من جانبه نقل الدكتور الأحمدي، تحايا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، لاجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مشيدا بجهود اللجنة الوزارية بشأن إعادة تفعيل عضوية اليمن .. متمنيا خروج الاجتماع بنتائج مثمرة تعزز مسيرة التقييس وخدماته.