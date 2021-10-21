قاتل طليق في إب يقتل ويصيب 4 أشخاص بينهم امرأة في حادثتين منفصلتين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح على قتل شاب وامرأة وإصابة اثنين آخرين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يُدعى (محمد أمين السعيدي)، أقدم على قتل الشاب (عامر عبدالله عامر) أثناء عمله في معرض سيارات بمنطقة مفرق حبيش (شمال إب).



وحسب المصادر فإن المسلح حاول إجبار العامل على دفع أموال له وحينما رفض أراده قتيلاً.



وجاءت الحادثة بعد يومين من إقدام ذات الجاني على قتل امرأة وإصابة اثنين آخرين في قرية "الجبانة" بمنطقة السحول شمال مدينة إب.



وبحسب مواطنين فإن المسلح الذي يُعتقد أنه له علاقة بالحوثيين، لايزال طليقاً ويهدد المواطنين بقتل آخرين.



وتشهد محافظة إب فلتانا أمنيا زادت معه حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، ومصادرة الحقوق والحريات منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة قبل سبع سنوات.

