شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يسحبون عتادهم الثقيل من العبدية صوب هذه الجبهة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصادر إعلامية عن بدء مليشيا الحوثي، في نقل قواتها الثقيلة والمتوسطة من مديرية العبدية بمارب، باتجاه مديرية الجوبة، المحاذية للمدينة، تزامنًا مع ارتفاع حدة المعارك. وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي بدأت في نقل قواتها من مديرية العبدية، نحو مديرية الجوبة، وذلك بعد إحكام سيطرتها على العبدية مطلع الأسبوع الجاري، وانتهاء المعارك فيها. وأشارت المصادر إلى أن المليشيات، تشن حملات اختطافات واسعة بحق المدنيين، بعد مداهمات وتصفيات ونهب ممتلكات في مديرية العبدية. وأوضحت المصادر، أن المليشيات اختطفت عبدالله سلطان الصبري إمام وخطيب المسجد الكبير في منطقة خليلة بمديرية العبدية، ونقلته إلى جهة مجهولة. كما اختطفت المليشيات أحد المقعدين، كان قد فقد قدميه أثناء مشاركته في الحرب قبل 3 سنوات، وعجزه عن المشي، لكن المليشيات الحوثية قامت باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة، في ظل استمرار مسلسل الاختطافات الذي تمارسه بحق المدنيين.

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