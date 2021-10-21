مركز حقوقي: الحوثيون ارتكبوا عشرات الانتهاكات في تعز خلال سبتمبر الماضي

أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC عن توثيقه عشرات حالات الانتهاك التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز خلال شهر سبتمبر الماضي.



وقال المركز في تقريره الشهري أن فريقه الميداني استطاع توثيق قتل مدني واحد برصاص مباشر من مليشيا الحوثي، وإصابة11 مدنياً بينهم امرأتين و6 أطفال، حيث أصيب 5 مدنيين بينهم امرأتين و3 أطفال بالقذائف المدفعية المختلفة، فيما أصيب 4 مدنيين بينهم 3 أطفال برصاص قناص تابع للمليشيا، وأصيب مدنيان اثنان جراء انفجار لغم ارضي زرعته المليشيا الحوثية.



وأعلن المركز توثيق حالة اعتداء طالت مدني من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية.



وتم تسجيل نحو 20 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، ارتكبتها مليشيا الحوثي، حالة واحدة منها لميناء المخا الذي قصفته مليشيا الحوثي بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية ما أحدث دماراً واسعاً في الميناء، وأدى إلى احتراق كميات كبيرة من المواد الاغاثية وبضائع مختلفة لتجار.



وفي الأملاك الخاصة وثق التقرير تضرر 3 منازل بشكل كلي و9 منازل بشكل جزئي و7 مركبات نتيجة القصف من قبل مليشيات الحوثي.



وقال المركز إنه وثق عمليات مداهمات لمنازل واختطاف المدنيين خصوصا من الوحدات العسكرية النسائية المسماة بالزينبيات اللواتي داهمن منازل النساء في قرية رحبان بدمنة خدير بشكل مروع.

