تعز.. الشرطة تغلق 14 شركة صرافة مخالفة لمنع المضاربة بأسعار العملة

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت السلطة المحلية، الأربعاء، 14 شركة صرافة مخالفة في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بسبب المضاربة على سعر العملة الوطنية.



وقالت شرطة تعز في بيان إن " حملة أمنية أغلقت بالشمع الأحمر، اليوم، 14 شركة صرافة مُخالفة وغير مرخصة في المحافظة".



وأضاف البيان أن "الحملة تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشرطة في تعز العميد منصور الأكحلي، بناء على توجيهات رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع فرع البنك المركزي وجهاز الرقابة والمحاسبة في تعز".



وذكر البيان أن" إغلاق هذه الشركات، جاء بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومنع التلاعب وعمليات المضاربة في أسعار العملة".



والسبت الماضي 16 أكتوبر 2021، أعلن البنك المركزي بعدن، إيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد 54شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقوانين الصرافة، محذرا الشركات الأخرى والمواطنين من التعامل معها.



كما أقر إحالة هذه الشركات إلى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بناء على قرار البنك المركزي، وحذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت (وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً).

وخلال الأيام الماضية، شهد سعر الريال اليمني تراجعا لافتا جديدا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.