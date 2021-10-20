شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدول الأعضاء بمجلس الأمن تدين هجمات مليشيات الحوثي ضد المملكة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ضد السعودية.



كما طالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن

كما أعلنت إدانتها لهجمات مليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن والتي تهدد أمن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر

وطالبت مليشيات الحوثي بوقف التصعيد في محافظة مأرب.