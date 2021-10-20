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الدول الأعضاء بمجلس الأمن تدين هجمات مليشيات الحوثي ضد المملكة السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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أدانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن ضد السعودية.

 

كما طالبت الدول الأعضاء بمجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن

 

كما أعلنت إدانتها لهجمات مليشيات الحوثي قبالة سواحل اليمن والتي تهدد أمن الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر

 

وطالبت مليشيات الحوثي بوقف التصعيد في محافظة مأرب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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