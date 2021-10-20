إب.. إنزلاق صخرة تودي بحياة ثلاثة مواطنين داخل "بئر ماء" في السحول

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة مواطنين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط صخرة وهم يقومون بحفر بئر يدوي في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن ثلاثة مواطنين في منطقة السحول شمال محافظة إب توفوا وهو يقومون بعملية الحفر، لبئر ارتوازي، بعد سقوط صخرة، ما أدت إلى وفاتهم على الفور".

ولم تذكر المصادر الأسباب التي أدت الى سقوط الصخرة وهل تمت بفعل فاعل، أو جاءت نتيجة الحفر من قبل الأشخاص المتوفين.

ويضطر السكان لحفر آبار المياة بطريقة بدائية يدوياً، بسبب التكلفة المادية الكبيرة التي يحتاجونها من للألآت الثقيلة.

ويعمل المواطنون بجهد ذاتي من أجل توفير مياة لمنازلهم أو لسقي مزارعهم، في ظل أزمة إنسانية في البلاد وغياب أي دور لسلطات الأمر الوقع، وتوقف شبكة المياة الحكومية منذ بداية الحرب، التي كانت تمد كثير من المناطق في محافظة إب.