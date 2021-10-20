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مكتب مياه الريف يجري دراسات جيوفيزيائية في مناطق الصحراء بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

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نفذ مكتب الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة المهرة، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المديريات لوضع دراسات جيوفيزيائية.

 

وأوضح مدير المكتب يوسف بن محيسن، أن النزول شمل المناطق الصحراوية بمديريات حات وشحن ومنعر، إضافة إلى مديرية الغيضة، لافتا إلى أن الفريق أجرى دراسات جيوفيزيائية بجهاز الاستكشاف للمياه في تلك المناطق لتلبية حاجتها لمشاريع مياه الشرب النقية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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