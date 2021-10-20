شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي العميد حسين الحليسي باستشهاد نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى العميد الركن حسين الحليسي، باستشهاد نجله البطل فارس، وهو يؤدي واجبه الوطني بميادين الشرف والبطولة في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.



ونوة الرئيس في برقية العزاء، بالملاحم البطولية التي سطرها الشهيد ورفاقه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وما يحققه أبناء قبيلة مراد وقبائل مأرب واليمن عموما من انتصارات عظيمة وتقديم التضحيات الكبيرة في معارك العزة والكرامة ضد المليشيا الحوثية الانقلابية، من أجل استكمال تحرير أراضي الجمهورية واستعادة الدولة والانتصار للوطن.