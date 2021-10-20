ورشة عمل بمأرب تقيم اداء فرق مشروع تعزيز الرعاية الاولية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كرست ورشة عمل عقدت اليوم بمأرب لتقييم مستوى تنفيذ مشروع تعزيز الرعاية الصحية وادارة حالات سوء التغذية في المحافظة خلال الربع الاول من مدته والذي تنفذه الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) في المحافظات المحررة بتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



ويهدف المشروع الذي يغطي مديريات (المدينة، الوادي، وصرواح) من خلال تسع فرق طبية على عيادات متنقلة، الى تحسين الخدمات الصحية الاولية وادارة حالات سوء التغذية لدى الاطفال والنساء خاصة بين مخيمات وتجمعات النازحين التي تنتشر في المديريات الثلاث بالتعاون والتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

واشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي الى اهمية انعقاد هذه الورشة لتقييم أداء الفرق الطبية المنفذة للمشروع والوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يساعد في حلها وانجاح تنفيذ المشروع وتعزيز الوضع الصحي والخدمات الصحية الاولية والتكاملية الى كافة المستهدفين.

ولفت الى ان مكتب الصحة اصدر توجيهات لكافة المستشفيات والمراكز والمنشأت الطبية التابعة له بالتعاون الكامل مع الفرق الطبية الميدانية المنفذة لمشروع تعزيز الخدمات الرعاية الصحية الاولية، واستقبال اية حالة محالة اليها من هذه الفرق سواء المرضية او التي تعاني من سوء التغذية وتقديم كافة الرعاية والعناية اللازمة.

من جانبه اوضح المدير الإقليمي للجمعية محمد دبيب رباع ان المشروع يعمل ايضا على بناء القدرات للكوادر الصحية من خلال تدريبات تنفذ بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان في مجال مكافحة سوء التغذية المجتمعي بالإضافة الى بناء القدرات الإدارية في مجال جمع البيانات.