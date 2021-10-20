نائب الرئيس يعزي العميد الركن حسين الحليسي في استشهاد نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة للعميد الركن حسين الحليسي، عزاه باستشهاد نجله البطل فارس، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، بالبطولات التي سطرها الشهيد البطل مع رفاقه الأبطال من منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية، والتضحيات العظيمة التي يسجلها أبناء قبيلة مراد وقبائل مأرب واليمن عامة في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء دفاعاً عن الدين والوطن والثورة والجمهورية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.