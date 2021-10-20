اجتماع للجهات المختصة بالمنافذ الحدودية يقر العمل بضوابط مهنية معززة لعمل المحاجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقر اجتماع موسع ضم قيادات الجهات ذات العلاقة بالمنافذ الحدودية، عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، العمل بضوابط مهنية معززة لعمل المحاجر.



وكان الاجتماع الذي دعت إليه إدارة صحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة، وقف أمام الإجراءات الصحية المتبعة بالمنافذ الحدودية وكيفية التعاطي معها.

وأقر الاجتماع أيضا البدء بالعمل في المحجر الصحي والبيطري بميناء المخا والإستفادة من تجارب الدول الشقيقة في هذا الجانب، والرقابة على استيراد الحيوانات ومشتقاتها عبر الميناء الذي يعد مركزا تجاريا هاما لتجارة الحيوانات المستوردة من القرن الأفريقي.

كما أكد على ضرورة العمل التنسيقي المشترك بين جميع القطاعات والجهات في المنافذ الحدودية والسعي لتنظيم ورشة عمل لذلك.. مشددا على ضرورة الرقابة الصحية على كل ما يدخل البلاد من مسافرين أو حيوانات مستوردة أو أغذية.

حضر وشارك في الاجتماع الدكتورعبدالملك الشرعبي مدير عام ميناء المخا، والدكتور جمال الماس مدير عام صحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان، والدكتور عبدالرحمن الخطيب مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والمهندس حديد الماس رئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ونضال عبدالله مدير عام الجهات المنتدبة بهيئة الطيران والأرصاد الجوية وعدد من ممثلي الإدارات المعنية.