سفير بلادنا في باريس يلتقي رئيسة دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، اليوم مع رئيسة دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية آن جيجيان، عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لاحلال السلام في اليمن.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة التصعيد المستمر من قبل مليشيا الحوثي على مأرب بعد محاصرتها لمديرية العبدية وارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين فيها، مستهدفة المنشات العامة والخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة مما يفاقم من الاوضاع الانسانية للنازحين في مأرب.

كما تناول اللقاء الوضع الراهن لخزان صافر ومواصلة استخدامه من قبل مليشيا الحوثي كورقة ضغط سياسي لتهديد اليمن والمنطقة .. داعيا فرنسا والمجتمع الدولي للضغط على المليشيا لإيجاد حل عاجل وسريع لهذه الكارثة قبل فوات الاوان.

وأكد السفير أن الحكومة الشرعية تبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق الامن والسلام في اليمن بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وبالتنسيق مع دول التحالف العربي.