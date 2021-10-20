مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار جرائم المليشيا الحوثية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في شن هجمات على الجبهة الجنوبية في محافظة "مأرب"، بشكل مستمر مستهدفة بذلك المدنيين الآمنين مما تسبب في قتل العشرات منهم.



وأكد الحجرف في بيان، مواقف مجلس التعاون الثابتة بدعم الشرعية اليمنية انطلاقا من المرجعيات الثالث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة هناك ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

كما أكد تضامن دول المجلس مع الحكومة الشرعية اليمنية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيرا الى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في جنوب مأرب.

ولفت الحجرف الى ان هذه الهجمات الوحشية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الانسان، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين العزل وتأمين وصول المساعدات للمناطق المتضررة.