العميد ذياب القبلي: هدفنا تحرير اليمن من ميليشيات إيران وسننتصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد قائد اللواء 143 مشاه العميد ذياب القبلي، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تصدوا لكل هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية وحققوا انتصارات ميدانية في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب وأن المعارك مستمرة حتى استعادة الدولة وتحرير كل شبر في البلاد.



وقال العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، من الخطوط الأمامية جنوب مارب، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة ورجال القبائل تخوض معركة استنزاف واسعة ضد مرتزقة إيران الذين اعتدوا على أبناء الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية بما فيها محافظة مارب.

وأضاف "هدفنا كبير وهو تحرير اليمن واستعادة الدولة من ميليشيات إيران وقريباً سينتهي زيف المليشيا والتضليل الذي تمارسه على أبناء الشعب اليمني".

ولفت إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة ورجال القبائل.. مشيداً بالإلتفاف المجتمعي الكبير في عموم محافظات الجمهورية خلف قوات الجيش والمقاومة في المعركة الوطنية للدفاع عن الهويّة والمكتسبات الوطنية.

ووجه قائد اللواء 143 مشاه، رسالة للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن لا يتركوا أولادهم فريسة للحوثي يرسلهم إلى المحرقة.. مؤكداً أن هذا العدو الغاشم عبد إيران يستغفل أبناء اليمن ولا يكترث لمصيرهم.