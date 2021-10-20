طالب جامعي يثير ضجة واسعة في يوم تخرجه من كلية النفط والمعادن بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - شبوة

اثار الطالب الجامعي علاء الدين أحد خريجي كلية النفط والمعادن موجة تفاعل واسعة على شبكات التواصل الإجتماعي بعد ارتدائه اللبس الخاص #بعمال_النظافة_والتحسين أثناء صعوده خشبة المسرح في الحفل الذي أقامته كلية النفط والمعادن بقاعة الثقافة بعاصمة محافظة شبوة عتق.



والطالب علاء الدين أصر أن يفصل بدلة تخرجه على هيئة ملابس عمال النظافة تكريماً لوالده الذي يعمل في صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة .

وقال علاء حينما سأله أحد الصحفيين عن الهدف من ارتداءه هذا اللبس : " حقيقة أقسمت على نفسي أن البس هذا الزي في يوم تخرجي تكريما لوالدي الذي ظل يكافح من أجل تعليمي من خلال عمله في مجال النظافة" .

وقوبل تصرف علاء برسائل إيجابية تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي عن أهمية بر الوالدين واحترام مهنة النظافة والتحسين وكل المهن الشريفة طالما أن الإنسان ياكل منها المال الحلال ويساهم بها في بناء وطنه ورقية.