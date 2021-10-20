مدير أمن وادي حضرموت يلتقى وكيل أول وزارة الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد ركن حسن احمد العيدروس في مكتبه، اليوم، بوكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم الشريف.



وإطلع الوكيل أول من مدير الامن سير العمل الامني والشرطوي بعد استلامه قيادة الامن والشرطة والاحتياجات التي تتطلبها الوحدات الأمنية في تعزيز عملها ومهامها وتكثيف جهودها في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتنفيذ الحملات الأمنية.

وأكد اللواء الشريف حرص وزارة الداخلية ممثله بالوزير اللواء الركن ابراهيم حيدان واهتمامها بشرطة الوادي والصحراء بالوقوف معها ودعمها لتسسير مهامها على أكمل وجه وتوفير لها متطلباتها لتعزيز القدرة الأمنية لانتشارها في كافة المديريات.